Страны НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине

В ходе заседания совета Украина - НАТО, созванного после масштабной атаки России 26 августа, союзники альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.

В ходе заседания совета Украина - НАТО, созванного после масштабной атаки России 26 августа, союзники альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которое опубликовала пресс-служба Альянса.

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу", - сказал Столтенберг.

Отмечается, что на заседании министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.

Представитель Альянса Фара Дахлаллах уточнил, что встреча была инициирована после серии российских ударов по гражданским объектам Украины.