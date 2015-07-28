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    ​Страны коалиции, ведущих борьбу против ИГ, встретятся в Канаде

    Встреча предположительно пройдет в четверг 30 июля. Военные будут обсуждать повышение эффективности кампании.

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Военные стран, ведущих борьбу с "Исламским государством", проведут встречу в канадском Квебеке, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Встреча предположительно пройдет в четверг 30 июля. Военные будут обсуждать повышение эффективности кампании. США на переговорах представит генерал Джон Аллен, назначенный президентом Обамой координировать действия коалиции.

    В рамках коалиции под руководством США по позициям ИГ наносят авиаудары военные Великобритании, Франции, Австралии, Канады и других стран.

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