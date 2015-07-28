​Страны коалиции, ведущих борьбу против ИГ, встретятся в Канаде

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Военные стран, ведущих борьбу с "Исламским государством", проведут встречу в канадском Квебеке, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Встреча предположительно пройдет в четверг 30 июля. Военные будут обсуждать повышение эффективности кампании. США на переговорах представит генерал Джон Аллен, назначенный президентом Обамой координировать действия коалиции.

В рамках коалиции под руководством США по позициям ИГ наносят авиаудары военные Великобритании, Франции, Австралии, Канады и других стран.