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Страны Ибероамериканского саммита обвинили Лондон в нарушении резолюций ООН по Фолклендам

Страны Ибероамериканского саммита обвинили Лондон в нарушении резолюций ООН по Фолклендам Участники Ибероамериканского саммита призвали Аргентину и Великобританию возобновить переговоры по спорным Фолклендским (Мальвинским) островам, обратив внимание на несоблюдение Лондоном резолюций ООН по данному вопросу.
Другие страны
26 марта 2023 г. 10:00
Страны Ибероамериканского саммита обвинили Лондон в нарушении резолюций ООН по Фолклендам

Участники Ибероамериканского саммита призвали Аргентину и Великобританию возобновить переговоры по спорным Фолклендским (Мальвинским) островам, обратив внимание на несоблюдение Лондоном резолюций ООН по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу аргентинское министерство иностранных дел.

По данным ведомства, представители стран-участниц приняли специальное заявление по вопросу спорных островов. "В том, что касается односторонних действий по разведке и добыче возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, которыми занимается Великобритания на спорной территории, [документ] напоминает о том, что международное сообщество призывает воздерживаться от принятия решений, которые в одностороннем порядке вносят изменения в ситуацию с Мальвинскими островами, закрепленную резолюцией 31/49 Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщили в ведомстве.

Страны отметили недопустимость "наращивания военного присутствия" на спорной территории. Ранее Буэнос-Айрес неоднократно обвинял в этом Лондон. "Документ подтверждает необходимость того, чтобы правительства Аргентины и Великобритании возобновили переговоры для поиска скорого решения спора о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией, а также Южными Сандвичевыми островами и окружающей их морской территорией", - отметили в МИД.

В саммите, который проходил в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго с 24 по 25 марта, принимали участие представители более 20 стран, в том числе Аргентины, Боливии, Бразилии, Испании, Колумбии, Мексики и Португалии.

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