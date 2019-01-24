Страны "Группы Лимы" признали Гуаидо врио главы Венесуэлы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Одиннадцать стран-участников «Группы Лимы» заявили о признании главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом страны.

«Правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу признают и выражают свою полную поддержку председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо, который сегодня принял на себя обязанности временного президента Боливарианской Республики Венесуэла в соответствии с конституционными нормами и незаконностью режима Николаса Мадуро», — говорится в сообщении организации, передает Report.

Страны также «утвердили своё решение продолжать твёрдо поддерживать восстановление демократии в Венесуэле».