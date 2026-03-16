Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

Страны-члены Евросоюза не сочли нужным расширять мандат своей военно-морской миссии Aspides и направлять корабли в Ормузский пролив для поддержки судоходства через него.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам.

По ее словам, на заседании главы МИД ЕС обсудили варианты более эффективной защиты судоходства в регионе Персидского залива, в частности Ормузского пролива, заблокированного Ираном.

Как сообщила Каллас перед началом заседания Совета утром, предлагалось расширить мандат военно-морской операции Aspides и направить его корабли для поддержки судоходства через Ормузский пролив.

"В ходе наших обсуждений прозвучало четкое желание усилить эту операцию. Однако на данный момент нет желания менять мандат операции Aspides. По мнению министров, несмотря на то, что в центре внимания находится Ормузский пролив, Красное море также остается критически важным", - сказала Каллас, отметив, что большинство представителей ЕС не хочет вмешиваться в войну, которую они не начинали.