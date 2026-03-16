Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Страны-члены Евросоюза не сочли нужным расширять мандат своей военно-морской миссии Aspides и направлять корабли в Ормузский пролив для поддержки судоходства через него.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам.

    По ее словам, на заседании главы МИД ЕС обсудили варианты более эффективной защиты судоходства в регионе Персидского залива, в частности Ормузского пролива, заблокированного Ираном.

    Как сообщила Каллас перед началом заседания Совета утром, предлагалось расширить мандат военно-морской операции Aspides и направить его корабли для поддержки судоходства через Ормузский пролив.

    "В ходе наших обсуждений прозвучало четкое желание усилить эту операцию. Однако на данный момент нет желания менять мандат операции Aspides. По мнению министров, несмотря на то, что в центре внимания находится Ормузский пролив, Красное море также остается критически важным", - сказала Каллас, отметив, что большинство представителей ЕС не хочет вмешиваться в войну, которую они не начинали.

    Военно-морская миссия Aspides Ормузский пролив военные корабли Европейский союз (ЕС) Кая Каллас
    Последние новости

    21:27

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Другие страны
    21:12

    Каллас: ЕС поможет Армении противостоять внешнему вмешательству в выборы

    Другие страны
    21:00
    Фото

    В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба

    Внутренняя политика
    20:58

    Дуран: Попытка Израиля помешать богослужению в мечети Аль-Акса неприемлема

    В регионе
    20:54

    Оппозиция Армении выдвинула Кочаряна кандидатом в премьеры Армении

    В регионе
    20:52

    Трамп: США наращивают добычу нефти до рекордного уровня

    Другие страны
    20:38
    Фото

    Президент ЧБТР: Сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для банка

    Финансы
    20:24

    Трамп: С начала операции мы нанесли удары по более 7 тыс. целей в Иране

    Другие страны
    20:11

    Азербайджан и ЕС обсудили активизацию сотрудничества в сфере зеленой энергетики

    Внешняя политика
    Лента новостей