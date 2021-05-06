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Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования
Другие страны
6 мая 2021 г. 19:54
Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

Европейская комиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны ЕС.

"Мы должны быть лучше подготовлены… Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса. Соответствующее предложение мы подготовим для государств-членов", - сказал он.

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