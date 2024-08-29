О нас

В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине

В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не договорились о разблокировании шести млрд евро по линии Еврофонда мира на компенсации поставок оружия Украине.
Другие страны
29 августа 2024 г. 23:02
В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе снова не смогли договориться о разблокировании шести млрд евро по линии Европейского фонда мира на компенсации поставок оружия Украине.

Как передает Report, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Шесть млрд евро остаются заблокированными Венгрией. Эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым. Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине", - сказал Боррель.

По его словам, стороны также не приняли общего решения по отмене ограничений на удары по России европейским оружием, каждая страна будет принимать решения по этому вопросу самостоятельно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi