В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не договорились о разблокировании шести млрд евро по линии Еврофонда мира на компенсации поставок оружия Украине.

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе снова не смогли договориться о разблокировании шести млрд евро по линии Европейского фонда мира на компенсации поставок оружия Украине.

Как передает Report, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Шесть млрд евро остаются заблокированными Венгрией. Эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым. Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине", - сказал Боррель.

По его словам, стороны также не приняли общего решения по отмене ограничений на удары по России европейским оружием, каждая страна будет принимать решения по этому вопросу самостоятельно.