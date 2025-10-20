Страны ЕС сегодня могут утвердить запрет на импорт российского газа
- 20 октября, 2025
- 12:24
Министры энергетики стран-участниц Евросоюза (ЕС) могут 20 октября утвердить законопроект о полном запрете поставок российского газа.
Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Венгрия и Словакия мало что сделали для диверсификации, саботировали санкции, у них было достаточно времени [для поиска других источников газа]", - заявил он.
