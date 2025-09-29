Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    • 29 сентября, 2025
    • 17:45
    Власти Франции, Германии и Швеции заявили сегодня, что направят своих военных и противодроновые системы в Данию для поддержки безопасности двух саммитов, которые запланированы в Копенгагене на 1-2 октября.

    Как сообщает европейское бюро Report, вопрос стал еще актуальней после нескольких дроновых атак в европейских странах, в том числе двух в Дании.

    В начале октября в Копенгагене пройдет неформальная встреча глав государств и правительств ЕС, а за которой последует еще более представительный саммит Европейского политического сообщества, на который прибудут также лидеры стран за пределами ЕС.

    Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в Данию отправлены подразделения ВС с противодроновым оборудованием и радиолокационные системы.

    Франция, в свою очередь, развернула подразделение из 35 военнослужащих и активные комплексы радиоэлектронной борьбы. А германский фрегат FSG Hamburg будет оказывать поддержку наблюдению за воздушным пространством.

    В этом месяце Дания испытала несколько атак, в результате которых был закрыт главный аэропорт столицы и военные аэродромы. Хотя все говорили о возможном следе Москвы, четкого заявления по этому поводу не было.

