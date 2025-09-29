Aİ ölkələri qarşıdan gələn sammitlərin təhlükəsizliyi üçün Danimarkaya dəstək göstərir
- 29 sentyabr, 2025
- 18:32
Fransa, Almaniya və İsveç oktyabrın 1-2-də Kopenhagendə keçirilməsi planlaşdırılan iki sammitin təhlükəsizliyinə dəstək üçün öz hərbçilərini və dron əleyhinə sistemlərini Danimarkaya göndərəcək.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu məsələ Avropa ölkələrində, o cümlədən Danimarkada iki dron hücumundan sonra daha da aktuallaşıb.
Oktyabrın əvvəlində Kopenhagendə Aİ dövlət və hökumət başçılarının qeyri-formal görüşü, daha sonra isə Avropa Siyasi Birliyinin sammiti keçiriləcək.
İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson bildirib ki, Silahlı Qüvvələrin bölmələri, dron əleyhinə avadanlıq və radiolokasiya sistemləri Danimarkaya göndərilib.
Fransa Danimarkada 35 hərbçidən ibarət bölmə və aktiv radioelektron mübarizə kompleksləri yerləşdirib. Almaniyanın "FSG Hamburg" freqatı isə hava məkanının müşahidəsinə dəstək göstərəcək.