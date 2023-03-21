Страны ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ

Участники саммита ЕС 23-24 марта рассмотрят расширение военных производственных возможностей Евросоюза и план поставок в Украину 1 млн снарядов в течение ближайших 12 месяцев. На саммите также будут рассмотрены вопросы конфискации замороженных российских

Участники саммита ЕС 23-24 марта рассмотрят расширение военных производственных возможностей Евросоюза и план поставок в Украину 1 млн снарядов в течение ближайших 12 месяцев. На саммите также будут рассмотрены вопросы конфискации замороженных российских активов.

Как передает Report , об этом говорится в письменном приглашении, направленном главой Евросовета Шарлем Мишелем лидерам 27 стран ЕС.

"С нашей последней встречи в феврале мы работали над срочным увеличением нашего производства и поставок боеприпасов в Украину. Наша цель - предоставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев и обеспечить ему адекватное финансирование. С этой целью мы должны принять меры для расширения производственных возможностей европейской оборонной промышленности, - написал Мишель. - Мы также продолжим работу по привлечению к ответственности за преступления, по использованию замороженных российских активов и по привлечению международного сообщества к поддержке миропорядка, основанного на правилах".

Мишель также отметил, что перед главами ЕС перед саммитом по традиции выступит онлайн президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы как всегда выразим Украине свою непоколебимую поддержку", - заверил глава Евросовета.