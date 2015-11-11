Страны ЕС и Африки попытаются найти выход из миграционного кризиса на саммите в Валлетте

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Столица Мальты на ближайшие два-три дня станет главной площадкой для поиска решения одной из самых серьезных проблем Евросоюза за всю историю его существования - миграционного кризиса. Здесь, в Средиземноморском конференц-центре в Валлетте, в среду открывается саммит ЕС-Африка, который вечером 12 ноября плавно перейдет во вторую встречу на высоком уровне - экстренное заседание глав государств и правительств Евросоюза, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

И в Совете ЕС, и в Еврокомиссии (ЕК) представители сообщества неоднократно подчеркивали, что первоочередная задача планового саммита на Мальте - выявить и устранить коренные причины миграционного кризиса. Именно с этой целью в Валлетту собираются лидеры стран Евросоюза и более 10 африканских государств, а также международные и региональные организации, занимающиеся вопросами беженцев, включая Африканский союз и агентства ООН и ЕС. Брюссель на заседаниях будут представлять председатели Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.