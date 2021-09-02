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Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек

Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек Страны Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей
Другие страны
2 сентября 2021 г. 18:34
Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек

Страны Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, весь афганский персонал миссии ЕС был вывезен в миграционный центр, специально созданный для этой цели в Испании.

"Там они будут находиться до момента получения ими гуманитарных виз от стран Евросоюза", - добавил Боррель.

Он выразил сожаление, что у Евросоюза нет собственных вооруженных сил, которые позволили бы "обеспечить контроль над аэропортом Кабула" независимо от США, что позволило бы европейским странам продолжить эвакуацию и после ухода американских войск 31 августа.

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