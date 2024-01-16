Страны ЕС договорились направить миссию в Красное море

Страны ЕС предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море.

Страны Европейского Союза предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Планируется, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.