Страны ЕС договорились координировать расходы на оборону

© gettyimages.com

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Страны-члены Евросоюза будут при поддержке Брюсселя координировать расходы на оборону, в том числе в рамках европейского оборонного фонда.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы поддержим инициативы по обеспечению оптимального пути улучшения совместных расходов", - сказала Могерини журналистам по итогам совместной встречи глав МИД и минобороны 28 государств ЕС.

По ее словам, в настоящее время совместное инвестирование стран ЕС в проекты оборонной европейской промышленности не превышает 18%.

"Мы решили в ближайшие недели продолжить работу над конкретными критериями, обязательствами и программами, которые подготовят базу для принятия странами-членами ЕС решений по этим вопросам в ближайшие месяцы", - сказала глава европейской дипломатии, уточнив, что работу планируется завершить к июню.