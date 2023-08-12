Страны ECOWAS отложили совещание по военному вторжению в Нигер

Западноафриканские страны блока ECOWAS отложили совещание по подготовке возможного военного вторжения в Нигер по "техническим причинам".

Западноафриканские страны блока ECOWAS отложили совещание по подготовке возможного военного вторжения в Нигер по "техническим причинам".

Как передает Report , об этом сообщает The Guardian.

Начальники штабов западноафриканских стран блока ECOWAS должны были собраться для информирования лидеров организации о "лучших вариантах" для развертывания резервных сил на случай интервенции на территорию Нигера.

Однако позже они отменили встречу на "неопределенный срок" по "техническим причинам". Издание отмечает, что лидеры ECOWAS, несмотря на готовность начать военную операцию, все же считают лучшим вариантом мирное решение проблемы.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.