​Страны-доноры по Сирии выделят 40 млрд. кредитов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Страны-доноры намерены выделить около 11 млрд. долларов до 2020 года и 40 млрд. долларов кредита на преодоление последствий сирийского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместной декларации по итогам конференции.

"Мы намерены выделить сумму в более 10 млрд. долларов - 5,6 в 2016 году и 5,1 с 17 по 20 годы", - говорится в декларации.

"Дополнительно Многосторонние банки развития (MDB) и страны-доноры объявили о порядка 40 млрд. долларов кредитов", - отмечается в документе.