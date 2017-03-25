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    Страны-члены ЕС подписали Римскую декларацию о приоритетах Союза

    Заявление, которое еще в четверг пригрозила заблокировать Польша, отражает видение будущего союза во всех сферах

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, премьер Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

    Заявление, которое еще в четверг пригрозила заблокировать Польша, отражает видение будущего союза во всех сферах.

    В документе выражены достижения европейцев за последние 60 лет, в том числе мир, процветание, европейская социальная модель, и вызовы ЕС, такие как рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

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