Страны Балтии и Польша инвестируют 600 млн евро для защиты энергосетей

Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 миллионов евро, разработают меры по обнаружению и отражению атак беспилотников.

Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 миллионов евро, разработают меры по обнаружению и отражению атак беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), об этом заявил председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Килк.

"Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро, направленных на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры", - сообщили в ERR.

Ожидается, что проекты получат поддержку со стороны фонда сплочения Европы, добавил Килк.

В проектах акцент делается на мерах, которые помогают предотвратить все виды атак. Так, Килк указал, что потребуется большая защита, например, от беспилотников: "Компания Elering хочет создать возможность как для обнаружения, так и для отражения (атак) дронов".

Килк подчеркнул, что под более пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией.

Некоторые из проектов связаны с наблюдением за подводной инфраструктурой.

Общая стоимость проектов оценивается в 600 млн евро, и это предварительная сумма. Около трети средств будет направлено в Эстонию. Большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а часть инвестиций направят в Польшу.