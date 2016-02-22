Страны "балканского маршрута" приняли новый режим пропуска беженцев

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Все государства "балканского маршрута" мигрантов переходят в полночь с воскресенья на понедельник (03.00 по бакинскому времени) на новый режим контроля потока беженцев, границы Сербии остаются открытыми. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье в городе Ниш сербский министр труда Александр Вулин.

В воскресенье в нескольких региональных СМИ появились сообщения о блокировании македонской полицией граждан Афганистана на границе с Грецией, после того как их соотечественников отказалась пропустить Сербия, в отличие от граждан Сирии и Ирака, которых пропустили на запад.

"На наших границах ничего не меняется, но представители всех государств, которые ранее подписали протокол, начнут вместе осуществлять контроль на границе Греции и Македонии", - цитирует агентство Танюг министра труда, ответственного за проблему мигрантов в правительстве Сербии,