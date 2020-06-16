Страны, лидирующие по темпам распространения коронавируса - СПИСОК

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 8 млн. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, количество зараженных на данный момент составляет 8 113 679. Летальных случаев достигло 439 085. Выздоровели 4 213 601 человек.

Отмечается, что больше всего выявленных случаев COVID-19 насчитывается в США - 2 182 950, умерли - 118 283 пациента.

На втором месте Бразилия, где число случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 891 556, скончались более 44 тысячи человек.

Россия занимает третье место, по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091 пациент.

В южно-азиатской Индии, 343 026 заражены вирусом, а умерли 9 915 человек.

Британия является в Западной Европе, наиболее пострадавшей страной от коронавируса. В Соединенном Королевстве 296 857 человек были инфицированы COVID-19, скончались 41 736.

В Испании число инфекций составляет 291 189, а жертвами пандемии стали 27 136 человек.

Италия в списке занимает 7 место с 237 290 инфицированными. Вирус убил 34 371 человек.