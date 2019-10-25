Страны ЕС согласились на очередной перенос Brexit

Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, при этом пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

В Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании. По данным источника, вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник, 29 октября.

Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 марта.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании возможности продления Brexit.