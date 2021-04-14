Страховщик Ever Given раскритиковал Египет за конфискацию судна

Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK PI Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации в размере 916 млн долларов США и разочарована конфискацией судна.

Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации в размере 916 млн долларов США и разочарована конфискацией судна.

Как передает Report, о б этом сообщается на сайте компании.

«Мы разочарованы решением SCA арестовать судно. Мы также разочарованы комментариями SCA о том, что судно будет находиться в Египте до выплаты компенсации, и что его экипаж не сможет покинуть судно в это время», — указано в заявлении.

Страховая компания отмечает, что администрация канала не представила обоснования «чрезвычайно большой» суммы требуемой компенсации. По данным UK P&I Club, 300 млн долларов США должны быть выплачены в качестве «бонуса за спасение» судна, еще 300 долларов США – в качестве компенсации за репутационные потери, другие обоснования не приводятся.