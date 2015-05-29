​Стороны конфликта в Сирии проигнорировали все гуманитарные резолюции ООН

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос заявила, что стороны конфликта в Сирии полностью проигнорировали практически все гуманитарные резолюции СБ ООН.

Как передает Report, об этом она заявила в ходе своего последнего брифинга в Совете Безопасности.

"ООН и ее партнеры в апреле не смогли достичь ни одного района, находящегося в осаде. Люди пытаются выжить день за днем без базовых условий — без воды и электричества. Стороны конфликта продолжают отрезать людей от этих условий, наказывая целые деревни", — заявила она.

Начиная с июня, она больше не будет занимать пост генерального секретаря по гуманитарным вопросам.