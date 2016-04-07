 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стороны конфликта в Йемене договорились о режиме прекращения огня

    Режим прекращения огня начнется в провинции Таиз, а затем распространится на все йеменские провинции

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Стороны конфликта в Йемене пришли к окончательному согласию по поводу проекта введения режима прекращения огня и взаимных обязательств по этому поводу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканалу "Аль-Арабия" министр иностранных дел Йемена Абдель Малик аль-Махлафи.

    "Начнем пробовать (режим прекращения огня - ред.) с провинции Таиз, потом распространим на все провинции", - сказал аль-Махлафи.

    Ранее глава МИД Йемена отметил, что правительство не примет каких-либо условий мятежников-хуситов во время межйеменских переговоров в Кувейте, которые, как ожидается, начнутся 18 апреля и продлятся не менее недели.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi