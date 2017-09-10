Сторонники выехали навстречу Саакашвили из Львова

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Из Львова в сторону границы Украины и Польши выехала колонна из сотни автомобилей и микроавтобусов сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА "Новости".

Отмечается, что сторонники Саакашвили уверены в том, что политик пересечет границу и планируют оставаться у пункта пропуска до тех пор, пока пограничники не пропустят бывшего губернатора на территорию страны.

Представители полиции сообщили, что правонарушений и происшествий рядом с пунктом пропуска с Польшей за ночь зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что украинские полицейские начали дежурство на границе с Польшей в ожидании Саакашвили.