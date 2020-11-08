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Сторонники Трампа устроили протесты в ряде штатов

Сторонники Трампа устроили протесты в ряде штатов Сторонники Дональда Трампа протестовали в субботу у капитолиев в ряде штатов по всей стране, отказываясь признать поражение
Другие страны
8 ноября 2020 г. 09:32
Сторонники Трампа устроили протесты в ряде штатов

Сторонники Дональда Трампа протестовали в субботу у капитолиев в ряде штатов по всей стране, отказываясь признать поражение, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Протесты прошли в таких городах как Атланта, Остин, Бисмарк, Бойсе и Финикс.

Они скандировали "Это еще не конец!" и "Остановите кражу".

Толпы людей отличались между собой по размеру от нескольких десятков до нескольких тысяч. Некоторые открыто держали при себе оружие. В ряде городов начались столкновения.

Отметим, что 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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