The Independent: Сторонники группировки "Исламское государство" формируют отряды в Афганистане

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вслед за Сирией, Ираком и Ливией сторонники экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) появились в Афганистане. Как сообщает Report, об этом пишет британская газета The Independent.

По ее информации, афганские официальные лица подтвердили, что в провинции Гильменд на юге страны действуют эмиссары радикальной организации. Они вербуют боевиков, отряды которых уже вступают в столкновения с местными бойцами движения "Талибан".

Согласно публикации, в регионе объявился некий "мулла Абдул Рауф", называющий себя представителем ИГ и создающий сеть последователей, которые привлекают затем на свою сторону жителей Южного Афганистана. Там, где местные лидеры выступают против, происходят стычки.

Афганские военные и официальные лица считают, что Абдул Рауф является бывшим узником американской тюрьмы в Гуантанамо, пишет издание.

10 января в интернете появилась видеозапись, из которой следует, что на верность ИГ присягают боевики как в Афганистане, так и в соседнем Пакистане, отмечает британское издание.