Сторонники экс-президента Боливии захватили воинскую часть

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили воинскую часть в департаменте Кочабамба и взяли в заложники военнослужащих.

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили воинскую часть в департаменте Кочабамба и взяли в заложники военнослужащих.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Wara TV.

На видео, которое разместил в Facebook телеканал, один из военных говорит, что они взяты в заложники и "их жизнь находится в опасности". Он также назвал требование захватчиков - власти Боливии должны прекратить операцию по разблокированию дорог, перекрытых сторонниками Моралеса.

На кадрах видно, что число захвативших воинскую часть значительно превышает число военных.

Полицейские при поддержке военнослужащих приступили к разгону сторонников экс-президента Боливии в департаменте Кочабамба. Перекрытие автотрасс, соединяющих различные районы страны, продолжается уже 19 дней. 30 октября президент Луис Арсе сообщил, что ущерб превысил $1,7 млрд, в столкновениях пострадали более 60 полицейских. 26 октября МИД обвинил Моралеса в попытке подорвать конституционный строй и дестабилизировать ситуацию в стране.