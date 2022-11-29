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Столтенберг: Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре

Столтенберг: Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре Киев вместе с союзниками должен быть готов к тому, что Москва продолжит попытки разрушить украинскую критическую инфраструктуру.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 04:52
Столтенберг: Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре

Киев вместе с союзниками должен быть готов к тому, что Москва продолжит попытки разрушить украинскую критическую инфраструктуру.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное во время пресс-конференции в Бухаресте.

"Путин пытается разрушить энергетическую и газовую инфраструктуру и остановить предоставление базовых услуг украинцам. Это ужасно, мы должны быть готовы к дальнейшим атакам", - сказал политик.

По словам Столтенберга, именно поэтому страны Североатлантического альянса усилили поддержку Украины.

"Союзники предоставляют современные системы противовоздушной обороны и другие системы, которые могут реагировать на угрозы, представляющие разные типы дронов, управляемых и баллистических ракет", - добавил генсек НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “Ukrayna Rusiyanın kritik infrastruktura yeni zərbələrinə hazır olmalıdır”

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