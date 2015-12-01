Столтенберг: страны НАТО прекращают сокращать расходы на оборону

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Страны НАТО прекращают сокращать расходы на оборону, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО, по меньшей мере, начали прекращать сокращение расходов и больше инвестировать в сферу безопасности", — сказал он по завершении заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

При этом Столтенберг в очередной раз призвал государства НАТО, одновременно являющиеся членами Евросоюза, повысить оборонные расходы. Согласно требованиям альянса, они должны быть на уровне 2% национального ВВП, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".