Столтенберг: Страны НАТО готовы нанести контрудар в случае ракетной атаки КНДР

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможную угрозу, которую представляет ракетное вооружение Северной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, По словам генсека организации, странам необходимо оказывать давление на Пхеньян.

"Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар", — отметил Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что не стоит забывать о рычагах давления на КНДР. В частности, он напомнил о необходимости соблюдать экономические санкции в отношении Северной Кореи.

Страны Североатлантического альянса находятся в зоне досягаемости баллистических ракет Пхеньяна