Генсек НАТО назвал законной операцию ВС Украины в Курской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, операция ВСУ в Курской области России законная и Украина имеет право на самооборону согласно международному праву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция ВСУ в Курской области России законная и Украина имеет право на самооборону согласно международному праву.

Как сообщает Report, об этом генсек НАТО заявил в интервью немецкому еженедельнику "Welt am Sonntag".

"Вторжение Украины в Курскую область России является законным и подпадает под право Киева на самооборону. Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина подвергается риску из-за наступления на территорию России, однако Киев должен решать, как проводить свою военную кампанию.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это сопряжено с рисками. Но Украина сама решает, как ей защищаться", - сказал он.