О нас

Генсек НАТО назвал законной операцию ВС Украины в Курской области

Генсек НАТО назвал законной операцию ВС Украины в Курской области Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, операция ВСУ в Курской области России законная и Украина имеет право на самооборону согласно международному праву.
Другие страны
31 августа 2024 г. 10:05
Генсек НАТО назвал законной операцию ВС Украины в Курской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция ВСУ в Курской области России законная и Украина имеет право на самооборону согласно международному праву.

Как сообщает Report, об этом генсек НАТО заявил в интервью немецкому еженедельнику "Welt am Sonntag".

"Вторжение Украины в Курскую область России является законным и подпадает под право Киева на самооборону. Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина подвергается риску из-за наступления на территорию России, однако Киев должен решать, как проводить свою военную кампанию.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это сопряжено с рисками. Но Украина сама решает, как ей защищаться", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi Ukraynanın Kursk vilayətindəki əməliyyatını qanuni adlandırıb

Другие новости из категории

В России пропал вертолет с экипажем на борту
В России пропал вертолет с экипажем на борту
31 августа 2024 г. 10:45
Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР
31 августа 2024 г. 10:34
Яхта российского сенатора протаранила лодку с пассажирами в Бодруме
Яхта российского сенатора протаранила лодку с пассажирами в Бодруме
31 августа 2024 г. 10:14
В Турции задержали 25 человек, объявленных в международный розыск, в том числе Азербайджаном
В Турции задержали 25 человек, объявленных в международный розыск, в том числе Азербайджаном
31 августа 2024 г. 09:42
СМИ: Семеро военных США были ранены в ходе рейда на западе Ирака
СМИ: Семеро военных США были ранены в ходе рейда на западе Ирака
31 августа 2024 г. 08:28
Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов на Западном берегу реки Иордан
Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов на Западном берегу реки Иордан
31 августа 2024 г. 07:01
На западе Ирака ликвидировали 15 боевиков ИГ
На западе Ирака ликвидировали 15 боевиков ИГ
31 августа 2024 г. 06:35
Лукашенко до своего президентства организовал футбольную команду
Лукашенко до своего президентства организовал футбольную команду
31 августа 2024 г. 06:19
В Венесуэле 12 часов практически полностью отсутствовали электроснабжение и связь
В Венесуэле 12 часов практически полностью отсутствовали электроснабжение и связь
31 августа 2024 г. 05:28
США и их союзники обсудили с Украиной укрепление ее ПВО и защиту энергосистемы
США и их союзники обсудили с Украиной укрепление ее ПВО и защиту энергосистемы
31 августа 2024 г. 04:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi