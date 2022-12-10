Столтенберг не исключил перерастания конфликта в Украине в войну между РФ и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения он изложил во время ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - сказал генсек.

На вопрос ведущего об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг ответил: "Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом".

Коснувшись помощи Киеву, он утверждал, что лишь сильная Украина сможет обеспечить мир. "В какой-то момент разговоры становятся бесполезными, - озвучил свое мнение генсек НАТО. - Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведет к миру".