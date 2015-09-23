Генсек: НАТО не заинтересована в новой холодной войне

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Ни НАТО, ни России не будет выгодна новая холодная война, в то время как возобновление сотрудничества соответствует интересам обеих сторон. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью норвежской газете Aftenposten заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Никому не выгодна новая холодная война. Мы не намерены способствовать тому, чтобы она началась, - заявил генсек. - Для НАТО важен тот факт, что мы не ищем конфронтации с Россией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы добиться сотрудничества. Это как в наших интересах, так и в интересах России".

Столтенберг считает, что события на Украине подорвали доверие к России со стороны Запада.

Коснувшись ситуации в Сирии, бывший глава норвежского правительства заявил, что НАТО наблюдает существенный рост российского военного присутствия, в связи с чем "важно, чтобы США и РФ поддерживали контакты".