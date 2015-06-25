Столтенберг: НАТО не может решить за Украину все ее проблемы

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "НАТО не может решить все проблемы Украины".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы украинских журналистов о необходимости в помощи со стороны НАТО.

"НАТО не может решить все проблемы Украины. Это должны сделать сами украинцы", - сказал он.

По словам Столтенберга, запрос Украины на вступление в НАТО, если он поступит, будет рассматриваться на общих основаниях: "Сейчас Украина должна проводить интенсивные реформы, чтобы обеспечить себе возможность подать запрос о членстве, который будет рассматриваться на таких же основаниях, как запросы других стран".