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    Столтенберг: НАТО не может решить за Украину все ее проблемы

    Запрос Киева на вступление в НАТО будет рассматриваться на общих основаниях, заявил генсек Альянса

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "НАТО не может решить все проблемы Украины". 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы украинских журналистов о необходимости в помощи со стороны НАТО.

    "НАТО не может решить все проблемы Украины. Это должны сделать сами украинцы", - сказал он.

    По словам Столтенберга, запрос Украины на вступление в НАТО, если он поступит, будет рассматриваться на общих основаниях: "Сейчас Украина должна проводить интенсивные реформы, чтобы обеспечить себе возможность подать запрос о членстве, который будет рассматриваться на таких же основаниях, как запросы других стран".

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