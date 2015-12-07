Столтенберг: НАТО исключает отправку сухопутных войск в Сирию

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ НАТО исключает отправку сухопутных войск в Сирию для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Этого нет в планах коалиции и союзников по НАТО. США имеют ограниченное число специальных подразделений. На первом плане находится укрепление местных сил. Это непросто, но это единственный вариант", - заявил Столтенберг в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

Генсек НАТО отметил, что в нынешнем конфликте не идет речи о противостоянии Запада и исламского мира, это борьба "против экстремизма и терроризма".