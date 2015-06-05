Столтенберг: НАТО ищет сотрудничества, а не конфронтации с Россией

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "НАТО не заинтересована в конфронтации с Россией, а напротив, хотела бы поддерживать сотрудничество с Москвой".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, находящийся с официальным визитом в столице королевства.

"НАТО не ищет конфронтации с Россией. В действительности мы по-прежнему стремимся к конструктивным партнерским отношениям. Тем не менее, сотрудничество должно строиться на доверии и на том факте, что Россия должна уважать границы своих соседей. В настоящий момент это главная сложность".

По мнению главы Североатлантического альянса, Россия использовала свои вооруженные силы "с целью устрашения, а также изменения границ Украины, Грузии и Молдавии".

"России предстоит принять другое решение, начать уважать нормы международного права, - отметил он. - Именно это будет лучшим с ее стороны вкладом в обеспечение конструктивного сотрудничества в будущем".