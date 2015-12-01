Столтенберг: НАТО больше не нуждается в транспортном сотрудничестве с РФ по Афганистану

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "НАТО больше не нуждается в наземном транзите через территорию России для обеспечения операции в Афганистане в связи с сокращением ее масштабов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД НАТО по Афганистану.

Столтенберг также отметил, что НАТО продлила миссию инструкторов и советников альянса Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане до конца 2016 года.

"Мы договорились продлить действие миссии Resolute Support на 2016 год, сохранив неизменным уровень персонала этой миссии", - сказал он.