Столтенберг: Мира в Украине не будет без вступления страны в НАТО

Столтенберг: Мира в Украине не будет без вступления страны в НАТО

Мира в Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не станет членом НАТО.

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Мира в Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не станет членом НАТО. Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy. "В долгосрочной перспективе не может быть мира в Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО", - сказал он. Однако, по его словам, страны-члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если страны НАТО разрешат использование Киевом западных дальнобойных вооружений, это будет означать прямое вовлечение альянса в российско-украинский конфликт. Столтенберг в интервью подчеркнул, что НАТО не станет частью конфликта в Украине, если страны альянса позволят Киеву бить по территории России западным оружием. "Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта", - сказал он, добавив, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за предполагаемых поставок военной помощи Москве. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram