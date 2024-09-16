Столтенберг: Мира в Украине не будет без вступления страны в НАТО

Мира в Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не станет членом НАТО.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.
"В долгосрочной перспективе не может быть мира в Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО", - сказал он.
Однако, по его словам, страны-члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если страны НАТО разрешат использование Киевом западных дальнобойных вооружений, это будет означать прямое вовлечение альянса в российско-украинский конфликт.
Столтенберг в интервью подчеркнул, что НАТО не станет частью конфликта в Украине, если страны альянса позволят Киеву бить по территории России западным оружием.
"Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта", - сказал он, добавив, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за предполагаемых поставок военной помощи Москве.