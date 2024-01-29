Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.
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Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Киев.
Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.
"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский Союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", - заявил Столтенберг.