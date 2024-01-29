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Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО

Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.
Другие страны
29 января 2024 г. 03:04
Столтенберг хочет на определенном этапе пригласить Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Киев.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский Союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", - заявил Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq müəyyən mərhələdə Ukraynanı NATO-ya dəvət etmək istəyir

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