Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Киев.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский Союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", - заявил Столтенберг.