Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников

Группа государств-членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине.

Группа государств-членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине.

Как сообщает Report ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что входящие в альянс страны также договорились о создании коалиции, которая займется разминированием территории Украины.

"Входящие в НАТО страны поставили своей целью передать Украине один миллион беспилотников и организовать коалицию по разминированию. Эти шаги позволят сохранить мирные жизни", - заявил Столтенберг.