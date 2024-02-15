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Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников

Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников Группа государств-членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 19:13
Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине 1 млн беспилотников

Группа государств-членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине.

Как сообщает Report ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что входящие в альянс страны также договорились о создании коалиции, которая займется разминированием территории Украины.

"Входящие в НАТО страны поставили своей целью передать Украине один миллион беспилотников и организовать коалицию по разминированию. Эти шаги позволят сохранить мирные жизни", - заявил Столтенберг.

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