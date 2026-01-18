Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Столкновения в Колумбии привели к гибели 27 человек

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 23:04
    Столкновения в Колумбии привели к гибели 27 человек

    По меньшей мере 27 членов левой партизанской группировки в Колумбии были убиты в столкновениях с враждующей фракцией в борьбе за контроль над джунглевым районом на юго-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местные военные источники.

    Согласно сообщению, самые ожесточенные за последние месяцы бои произошли в сельской местности муниципалитета Эль-Реторно в департаменте Гуавьяре, примерно в 300 километрах (186 милях) к юго-западу от Боготы.

    Также отмечается, что этот регион имеет стратегическое значение для производства и незаконного оборота кокаина. Столкновения произошли между группировкой Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), возглавляемой Нестором Грегорио Вера, известным под своим боевым псевдонимом Иван Мордиско, и другой группировкой, возглавляемой Александром Диасом Мендосой, известным под псевдонимом Каларка Кордоба, уточнил второй военный источник.

    Обе группировки входили в состав так называемого Центрального генерального штаба, но разделились в апреле 2024 года из-за внутренних разногласий. По словам двух военных источников, которые говорили на условиях анонимности, все жертвы были из группы Веры.

    Колумбия столкновение жертвы РВСК

    Последние новости

    23:18

    В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

    Другие страны
    23:04

    Столкновения в Колумбии привели к гибели 27 человек

    Другие страны
    22:44

    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    В регионе
    22:29

    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Другие страны
    22:13

    Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

    Другие страны
    21:55

    Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить Гренландию

    Другие страны
    21:33

    Бессент: США останутся в НАТО

    Другие страны
    21:09

    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Другие страны
    20:34

    Индия отправила в Армению управляемые ракеты Pinaka

    В регионе
    Лента новостей