Столкновения в Колумбии привели к гибели 27 человек

По меньшей мере 27 членов левой партизанской группировки в Колумбии были убиты в столкновениях с враждующей фракцией в борьбе за контроль над джунглевым районом на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местные военные источники.

Согласно сообщению, самые ожесточенные за последние месяцы бои произошли в сельской местности муниципалитета Эль-Реторно в департаменте Гуавьяре, примерно в 300 километрах (186 милях) к юго-западу от Боготы.

Также отмечается, что этот регион имеет стратегическое значение для производства и незаконного оборота кокаина. Столкновения произошли между группировкой Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), возглавляемой Нестором Грегорио Вера, известным под своим боевым псевдонимом Иван Мордиско, и другой группировкой, возглавляемой Александром Диасом Мендосой, известным под псевдонимом Каларка Кордоба, уточнил второй военный источник.

Обе группировки входили в состав так называемого Центрального генерального штаба, но разделились в апреле 2024 года из-за внутренних разногласий. По словам двух военных источников, которые говорили на условиях анонимности, все жертвы были из группы Веры.