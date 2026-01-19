Kolumbiyada qruplaşmalar arasında atışma 27 nəfərin ölümünə səbəb olub

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kolumbiyada solçu partizan qrupunun ən azı 27 üzvü ölkənin cənub-qərbindəki cəngəllik bölgəsinə nəzarət uğrunda gedən döyüşdə rəqib qrupla toqquşmalarda öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" yerli hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, son aylarda ən şiddətli döyüşlər Boqotadan təxminən 300 kilometr (186 mil) cənub-qərbdə yerləşən Quavyare departamentinin El-Retorno kənd bələdiyyəsində baş verib. Həmçinin qeyd olunub ki, bu bölgə kokain istehsalı və qaçaqmalçılığı üçün strateji əhəmiyyətə malikdir.

    İkinci bir hərbi mənbənin dəqiqləşdirdiyinə görə, toqquşmalar, İvan Mordisko ləqəbi ilə tanınan Nestor Qreqorio Veranın rəhbərlik etdiyi Kolumbiya İnqilabi Silahlı Qüvvələrinin (FARC) bir qruplaşması ilə Kalarka Kordoba ləqəbi ilə tanınan Aleksandr Diaz Mendozanın rəhbərlik etdiyi başqa bir qruplaşma arasında baş verib.

    Hər iki qrup sözdə Mərkəzi Baş Qərargahın bir hissəsi olub, lakin daxili fikir ayrılıqları səbəbindən 2024-cü ilin aprelində ayrılıb. Anonimlik şərti ilə danışan iki hərbi mənbəyə görə, bütün qurbanlar Veranın qrupundan olub.

