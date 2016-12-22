Столкновения на северо-западе Конго: 19 погибших

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв среди демонстрантов, требующих отставки президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы, выросло до 19 человек, еще 45 получили ранения.

Как передает Report, со ссылкой на MIGNews, об этом заявил глава миссии ООН по правам человека.

Ранее власти ДР Конго сообщали о 9 погибших в столице Киншасе. Манифестации со стрельбой в воздух начались 20 декабря, когда истек последний президентский срок Кабилы. Намеченные на этот месяц президентские выборы были перенесены на середину 2017 года.