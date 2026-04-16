Столкновение поезда и грузовика в Словакии: один человек погиб, 21 пострадали
Другие страны
- 16 апреля, 2026
- 14:03
На юго-западе Словакии в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде погиб водитель грузовика, еще 21 человек получил ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на Aktuality, инцидент произошел 16 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Дунайска-Стреда недалеко от Братиславы.
Региональный пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, оказавшимся на переезде. От удара состав сошел с рельсов, также произошла утечка дизельного топлива из раздавленной машины.
Железнодорожное сообщение на участке временно приостановлено, сроки полного восстановления движения пока не уточняются.
