Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 17:35
Оценка стоимости запасов золота в резервах министерства финансов США превысила $1 трлн благодаря скачку цен на драгметалл на 45% с начала года.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Минфин США.
Ему принадлежит 261,5 млн унций золота, или 8,1 тыс. тонн. Примерно половина этого объема хранится в Форт-Ноксе, остальное – в Уэст-Пойнте и Нью-Йорке.
Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник подорожали на 1% до $3847 за унцию.
Отмечается, что по документам стоимость золота в резервах Минфина США оценивается исходя из фиксированной цены в $42,22 за унцию, установленной в 1973 году и с тех пор не менявшейся.
