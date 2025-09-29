Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 17:35
    Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн

    Оценка стоимости запасов золота в резервах министерства финансов США превысила $1 трлн благодаря скачку цен на драгметалл на 45% с начала года.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Минфин США.

    Ему принадлежит 261,5 млн унций золота, или 8,1 тыс. тонн. Примерно половина этого объема хранится в Форт-Ноксе, остальное – в Уэст-Пойнте и Нью-Йорке.

    Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник подорожали на 1% до $3847 за унцию.

    Отмечается, что по документам стоимость золота в резервах Минфина США оценивается исходя из фиксированной цены в $42,22 за унцию, установленной в 1973 году и с тех пор не менявшейся.

    США золото Минфин США

