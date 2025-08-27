Стоимость золота превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа
- 27 августа, 2025
- 21:13
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа 2025 года.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 20:49 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 0,58% и составляла $3 450,7 за тройскую унцию. К 21:04 по бакинскому времени стоимость золота замедлила рост до $3 449,5 за унцию (+0,55%).
