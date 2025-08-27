    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Стоимость золота превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 21:13
    Стоимость золота превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа 2025 года.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 20:49 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 0,58% и составляла $3 450,7 за тройскую унцию. К 21:04 по бакинскому времени стоимость золота замедлила рост до $3 449,5 за унцию (+0,55%). 

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей