Стоимость золота превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа 2025 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 20:49 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 0,58% и составляла $3 450,7 за тройскую унцию. К 21:04 по бакинскому времени стоимость золота замедлила рост до $3 449,5 за унцию (+0,55%).