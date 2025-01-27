Стоимость похищенных из Музея Дренте в Нидерландах ценностей достигает €6 млн

Стоимость украденных в результате ограбления исторического Музея Дренте в Ассене (Нидерланды) румынских экспонатов составляет почти €6 млн.

Стоимость украденных в результате ограбления исторического Музея Дренте в Ассене (Нидерланды) румынских экспонатов составляет почти €6 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная компания RTV Drenthe со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

По этой информации, стоимость украденного золотого шлема составляет €4,3 млн, а каждого из трех браслетов - порядка €500 тыс. Шлем, изготовленный из золота, был застрахован на сумму более €4 млн. При этом вся коллекция ценностей состоит из 670 экспонатов.

Как отмечает RTV Drenthe, Национальный музей истории Румынии намерен подать в суд, поскольку, по его данным, Музей Дренте не обеспечил присутствие охраны на выставке. Генеральный директор нидерландского музея Гарри Тупан также заявил, что в момент ограбления охранников в музее не было. При этом, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении вещательной компании, в договоре между румынским и нидерландским музеями отсутствовал пункт об обязательном присутствии охранников на время проведения выставки.

25 января около 03:45 утра по местному времени из Музея Дренте были украдены румынские ценности, предоставленные Национальным музеем истории Румынии во временное пользование для оформления выставки о Дакии, занимавшей территорию Румынии около 2 тыс. лет назад. Чтобы попасть внутрь, злоумышленники использовали взрывчатку. В результате взрыва в музее были выбиты дверь и окна, также были повреждены близлежащие здания.

Одним из украденных экспонатов является шлем из Коцофенешти, практически полностью изготовленный из чистого золота (V-IV века до н. э.). Также похищены три золотых дакийских браслета из Сармизеджетусы Реджии (2-я половина I века до н. э.). Выставку, которая открылась 7 июля 2024 года и должна была закрыться 26 января, посетили 77 тыс. человек. В проекте выставки участвовали 18 румынских музеев.

Даки - группа фракийских племен, живших на территории современной Румынии. В 82 году до н. э. было создано независимое дакийское государство, затем Дакия стала римской провинцией. Согласно ряду историков, даки являются дальними предками румынского народа