Стерджен: Шотландия скоро вернется в Евросоюз

Первый министр Шотландии ранее утверждала, что сделка с ЕС не сможет компенсировать потери от Brexit

Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем Твиттере в преддверии окончательного завершения выхода Великобритания из содружества, состоявшегося 1 января.

"Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет", - написала Стерджен в четверг на своей странице в Твиттере.

Шотландия голосовала против Brexit и планировала выход из состава Соединенного Королевства, так как именно шотландские суда вылавливают до 60% всей рыбы, доставляемой в британские порты. Стерджен ранее заявляла, что сделка с ЕС не сможет компенсировать шотландские потери от Brexit.

Великобритания окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. 1 января между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после официального Brexit распространялись все те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества.